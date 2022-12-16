У Львові правоохоронці знайшли склад із краденими запчастинами до військової авіатехніки, зокрема до літаків МІГ.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, із території оборонного підприємства було викрадено комплектуючі деталі до військової авіатехніки.

Під час обшуків у торговельному павільйоні на одному із ринків Львова правоохоронці виявили і вилучили більш як 18 000 запчастин до військової авіатехніки, зокрема літаків МІГ.

Також в межах кримінального провадження проведено обшук на території іншої області, де виявлено понад 40 000 аналогічних запчастин, технічну документацію, телефони та інші речові докази по справі. Мовиться про датчики та інші комплектуючі, призначені для військової авіатехніки.

За попередніми оцінками, вартість вилученого становить понад 250 млн грн. Враховуючи, що за оцінками спеціалістів вилучені запчастини належать до категорії дефіцитних комплектуючих, буде вирішуватись питання щодо їх найшвидшої передачі на потреби Збройних сил України.