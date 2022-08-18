У Львові викрито злочинну схему перенаправлення чоловіків призовного віку за кордон. У чиновниці мерії та її спільників знайдено понад 8 млн грн готівки.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідство встановило, що спільники видавали підроблені документи. За ними військовозобов’язані були нібито “непридатні” до служби в ЗСУ.

Організаторкою виявилася начальниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Її спільниками були працівники медичної установи.

За фейкові довідки чиновниця запрошувала 1 300 доларів. У документах йшлося, що після огляду Медико-соціальної експертної комісії призначено групу інвалідності.

Під час обшуків у підозрюваної знайшли документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми. Викрито два автомобілі преміумкласу вартістю понад $75 тисяч США та ще понад 8 мільйонів гривень.

Чиновницю було затримано. Їй вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють коло осіб, які встигли скористатися протиправними послугами. Стосовно них буде прийнято окреме рішення відповідними правоохоронними органами. Триває досудове розслідування.