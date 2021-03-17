З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади вирішили запровадити посилений карантин, який діятиме до 28 березня.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Зокрема, з 19 березня будуть введені такі обмеження:

молодша школа піде на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;

припинять роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

заклади громадського харчування працюватимуть “на виніс” та доставку;

у торгових центрах працюватимуть продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;

господарські магазини працюватимуть на видачу за попереднім замовленням;

всі масові заходи перенесуть;

салони краси та спортивні зали працюватимуть за індивідуальним попереднім записом.

Садовий також пояснив, чому влада Львова вирішила не чекати на рішення Кабінету Міністрів і ухвалювати такі рішення самостійно.