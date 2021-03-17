Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Зокрема, з 19 березня будуть введені такі обмеження:
- молодша школа піде на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;
- припинять роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;
- заклади громадського харчування працюватимуть “на виніс” та доставку;
- у торгових центрах працюватимуть продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;
- господарські магазини працюватимуть на видачу за попереднім замовленням;
- всі масові заходи перенесуть;
- салони краси та спортивні зали працюватимуть за індивідуальним попереднім записом.
Садовий також пояснив, чому влада Львова вирішила не чекати на рішення Кабінету Міністрів і ухвалювати такі рішення самостійно.
“Динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується. Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання. Тому просимо всіх при можливості залишатись вдома, носити маски, дотримуватись дистанції“, – зазначив він.