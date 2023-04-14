Зловмисника, який вранці 14 квітня підпалив двері храму УГКЦ у Львові, затримано.

Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

Очільник області зазначив, що зловмисника, причетного до підпалу храму Різдва Пресвятої Богородиці у Сихівському районі Львова, знайшли та затримали.

Як з’ясувалось, зловмисником виявився мешканець Закарпатської області.

Виявити його вдалось завдяки камерам відеоспостереження.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на термін до десяти років.

“Дякуємо правоохоронцям за оперативну роботу”, – написав Козицький.

Як відомо, вранці 14 квітня було здійснено підпал церкви УГКЦ у Львові. Завдяки оперативним діям рятувальників, вогонь вдалось вчасно погасити, тому незначних пошкоджень зазнали лише двері храму.