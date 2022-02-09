Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Так, іноземний організатор схеми обіцяв молодим жінкам “заробітну плату” від 12 до 15 тисяч євро, безоплатну охорону, харчування та місце проживання в одній з країн Західної Європи. 7-го лютого його разом зі спільником затримали в межах ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
Згідно зі статтею, зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до дванадцяти років з ймовірною конфіскацією майна. Також суд обрав організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО, з правом внесення застави в розмірі майже 300 тисяч гривень. Наразі тривають слідчі дії для встановлення постраждалих та причетних осіб.
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