Правоохоронці Львівщини спільно з прикордонниками затримали 2 громадян Німеччини, які підозрюються у вербуванні 5 українок для подальшої сексуальної експлуатації в одній з країн Європи.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, іноземний організатор схеми обіцяв молодим жінкам “заробітну плату” від 12 до 15 тисяч євро, безоплатну охорону, харчування та місце проживання в одній з країн Західної Європи. 7-го лютого його разом зі спільником затримали в межах ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Згідно зі статтею, зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до дванадцяти років з ймовірною конфіскацією майна. Також суд обрав організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО, з правом внесення застави в розмірі майже 300 тисяч гривень. Наразі тривають слідчі дії для встановлення постраждалих та причетних осіб.