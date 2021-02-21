У Львові під час втечі від поліцейських злодій закопався в сніг, проте його все ж знайшли і затримали.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

“Патрульні 1 батальйону отримали виклик на проспект Червоної Калини про невідомих осіб, які присіли біля автомобіля Mazda. Екіпаж негайно вирушив на місце події. Ймовірні зловмисники побачили службовий автомобіль і почали тікати. Патрульні почали наздоганяти їх”, – розповіли в поліції.

Одного з імовірних злодіїв поліцейські затримали відразу, а іншого довелося шукати, тому що він закопався в снігу під деревом в місцевому парку. Врешті-решт його теж знайшли, а при огляді у нього виявили пакетик з порошкоподібною речовиною.

Фото: Патрульна поліція Львівської області

“Зловмисники встигли зняти з автомобіля значок і дорогу запчастину. Її орієнтовна ціна – 40-50 тисяч гривень. За попередньою інформацією, ці особи причетні ще до декількох схожих епізодів”, – зазначили в поліції.