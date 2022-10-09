У деокупованому Лимані продовжують розкопувати тіла загиблих, вже ексгумовано перших 20 людей. Роботи тривають на двох масових похованнях, де в одному може знаходитися попередньо близько 200 мирних жителів, а в іншому військовослужбовці ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області.

Правоохоронці дізналися про масові заховання від місцевих жителів. Цивільних ховали в одиночних могилах, а військових у траншеї завдовжки 40 метрів. Свідок розповів, що російські окупанти наказали йому поховати близько 20 українських захисників.

Серед загиблих є родина з двома маленькими дітьми. Частина могил облаштована табличками з даними загиблих, але інші безіменні.

Ексгумовані тіла відправляють на експертизу для ідентифікації особистості і встановлення причин смерті.

У звільнених пунктах Донецької області з 29 вересня виявили 87 тіл. Серед них ідентифікували 38 цивільних мешканців.

“За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями. Так, за попередньою інформацією, росіяни розстріляли чоловіка у Святогірську”, — йдеться у повідомленні.

Також у Святогірську перезаховали 21 людину. Усі люди загинули під час окупації та були поховані у дворах будинків.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що на звільнених територіях суттєво зростає кількість звернень до поліції. Лише за останню добу правоохоронці отримали пів сотні повідомлень.

“Зараз тут працює зведений загін поліцейських з різних регіонів держави, тож вони допомагають місцевим поліцейським відновлювати порядок на деокупованих територіях. Їх завдання — обійти кожну домівку, поспілкуватися з кожною людиною, що пережила окупацію, зафіксувати кожен воєнний злочин Росії та надати всю необхідну допомогу”, — зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.