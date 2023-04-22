Під час оперативних дій у прифронтовому місті Лиман Донецької області співробітники Служби безпеки України затримали 9 місцевих жителів, які добровільно співпрацювали з російськими окупантами.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Серед затриманих – 38-річний мешканець міста, який передавав росіянам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони України на території району. Комунікацію з російськими загарбниками зрадник підтримував через заборонену в Україні соцмережу “Однокласники”.

Також затримано екскомандира караулу Лиманського центру безпеки громадян. У липні минулого року він погодився очолити створену загарбниками місцеву “пожежно-рятувальну частину МНС ДНР”.

Крім того, правоохоронці викрили ще трьох колаборантів, які після захоплення міста вступили до лав окупаційної адміністрації.

Двох із них призначили на “посади” до “відділу внутрішньої політики та взаємодії зі ЗМІ” та “відділу земельних відносин”, а ще один – став “охоронцем міськради”.

Зараз їм повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Ще четверо зловмисників поширювали у заборонених соцмережах заклики на підтримку окупантів, а також дописи, в яких виправдовували воєнні злочини рашистів.

Крім того, під час комплексних заходів співробітники Служби безпеки виявили схрон з російською зброєю та боєприпасами.

З облаштованої у покинутій приватній будівлі схованки виявлено: реактивний піхотний вогнемет “Джміль”; гранати Ф-1 та РДГ-2; запали до бойових гранат; 20 підривачів; 30-мм реактивний сигнальний патрон; наземний сигнальний патрон; 150 набоїв до стрілецької зброї.

В СБУ зазначили, що за всіма викритими фактами незаконної діяльності тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.