У Лимані та Святогірську розпочали ексгумацію та перепоховання загиблих під час окупації. Наразі відомо про два поховання, одне з них налічує близько 200 могил.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, у Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них має близько двох сотень могил. Попередньо, це — могили, де поховані цивільні.

На іншій ділянці — братська могила, в якій можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити. Правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації.

“Прошу усіх утриматися від коментарів стосовно кількості похованих людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів”, — зазначив Кириленко.

Також на Святогірську міському кладовищі перепоховали 21 тіло — цивільних, загиблих в окупації. Голова ОВА зауважив, що поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір’ях. Усі тіла з-поміж перепохованих сьогодні ідентифіковано та належним чином передано землі.

“Хай спочивають з миром — рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя”, — додав Кириленко.