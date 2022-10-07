Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, у Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них має близько двох сотень могил. Попередньо, це — могили, де поховані цивільні.
На іншій ділянці — братська могила, в якій можуть бути як військові, так і цивільні. Точну кількість ще доведеться встановити. Правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації.
“Прошу усіх утриматися від коментарів стосовно кількості похованих людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів”, — зазначив Кириленко.
Також на Святогірську міському кладовищі перепоховали 21 тіло — цивільних, загиблих в окупації. Голова ОВА зауважив, що поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір’ях. Усі тіла з-поміж перепохованих сьогодні ідентифіковано та належним чином передано землі.
“Хай спочивають з миром — рашисти будуть покарані за кожне зруйноване, понівечене і забране ними людське життя”, — додав Кириленко.
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