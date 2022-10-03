У Лимані (Донецька область) триває розмінування території від російських мін і розтяжок. Залишки особового складу окупантів відступили до Кремінної та намагаються будувати укріплення.

Про це повідомили під час телемарафону.

За словами речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, у місті ворог залишив багато вибухонебезпечних предметів. У Лимані – “дуже небезпечна мінна ситуація”.

“Окупанти залишили надзвичайно багато мін протипіхотних, так звані розтяжки, залишили міни-“пелюстки”, яких під листям не видно. Зранку було багато діалогів із закордонними журналістами, які хочуть потрапити в деокупований Лиман, але там дуже небезпечно і трохи треба почекати; зараз сапери роблять все, щоб його убезпечити”, — сказав Череватий.