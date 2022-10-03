Про це повідомили під час телемарафону.
За словами речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, у місті ворог залишив багато вибухонебезпечних предметів. У Лимані – “дуже небезпечна мінна ситуація”.
“Окупанти залишили надзвичайно багато мін протипіхотних, так звані розтяжки, залишили міни-“пелюстки”, яких під листям не видно. Зранку було багато діалогів із закордонними журналістами, які хочуть потрапити в деокупований Лиман, але там дуже небезпечно і трохи треба почекати; зараз сапери роблять все, щоб його убезпечити”, — сказав Череватий.
Тим часом російські окупанти, які втекли з Лиману, відступили до окупованої Кремінної. Вони намагаються будувати нову лінію оборони. Артилерія та війська ЗСУ роблять все можливе, аби завадити створенню укріплень, наголосив Череватий.
Також відбито у ворога селище Торське.
- Захисники України звільнили Лиман Донецької області. У мережі вже з’явилося відео військовослужбовців, які встановлюють український прапор на адмінбудівлі міста.
- Збройні сили України оточили росіян в Лимані, через що військовому командуванню РФ довелося вивести своїх армійців з міста.
- Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лиману.
- Російські військові та підконтрольні ним бойовики втекли з Лиману до тимчасово захопленого Щастя Луганської області. Вони тікали на цивільному транспорті.