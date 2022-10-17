У звільненому Лимані (Донецька область) знайдено тіла ще семи цивільних жителів. Їх вбили російські військові під час окупації.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Вчора у Лимані знайшли ще шістьох загиблих мирних жителів, які померли через дії російської армії.

За минулу добу окупанти обстрілювали населені пункти регіону. Внаслідок атак загинули чотири мирні жителі. Це сталося у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці.

Крім того, за вчора десять людей отримали поранення через російські обстріли.