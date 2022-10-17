Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Вчора у Лимані знайшли ще шістьох загиблих мирних жителів, які померли через дії російської армії.
За минулу добу окупанти обстрілювали населені пункти регіону. Внаслідок атак загинули чотири мирні жителі. Це сталося у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці.
Крім того, за вчора десять людей отримали поранення через російські обстріли.
У Донецькій області від початку широкомасштабної війни загинули 1 020 осіб. Ще 2 415 людей отримали поранення. Число вказане без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
- ЗСУ звільнили від окупантів Лиман 1 жовтня. Українські захисники тоді скинули з даху будівлі російські прапори та встановили український.
- Станом на 9 жовтня було ексгумовано перших 20 людей, яких виявили у масових похованнях. В одному з них може знаходитися попередньо близько 200 мирних жителів, а в іншому військовослужбовці ЗСУ.
- Зазначимо, що раніше у населеному пункті Яцьківка біля Лимана було виявлено штаб російських загарбників. Вони залишили списки полонених та незаконно заарештованих людей.