Про це повідомила Служба безпеки України.

Поплічники добровільно пішли на співпрацю з росіянами. У відповідь вони отримали призначення до складу окупаційної адміністрації.

Один з колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором “дирекції інфраструктури залізниці ДНР”. Інший виконував функції “головного інженера”, ставши його підлеглим.

Фото: Служба безпеки України

Завданням експрацівників “УЗ” було забезпечувати справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів російських угруповань на східний фронт. На залізних сполученнях у захоплених районах Волновахи та Іловайська вони координували роботу дорожніх майстерень з відновлення електропідстанцій.

Фото: Служба безпеки України

Після деокупації Лиману обидва чоловіки намагались “залягти на дно”, аби уникнути правосуддя. Утім їхнє місцезнаходження встановили і затримали.

Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України