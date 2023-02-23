У Донецькій області викрито двох колишніх посадовців місцевого підрозділу "Укрзалізниці", які допомагали росіянам. Під час тимчасового захоплення Лиману вони ремонтували російські військові ешелони.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Поплічники добровільно пішли на співпрацю з росіянами. У відповідь вони отримали призначення до складу окупаційної адміністрації.

Один з колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором “дирекції інфраструктури залізниці ДНР”. Інший виконував функції “головного інженера”, ставши його підлеглим.

Завданням експрацівників “УЗ” було забезпечувати справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів російських угруповань на східний фронт. На залізних сполученнях у захоплених районах Волновахи та Іловайська вони координували роботу дорожніх майстерень з відновлення електропідстанцій.

Після деокупації Лиману обидва чоловіки намагались “залягти на дно”, аби уникнути правосуддя. Утім їхнє місцезнаходження встановили і затримали.

Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.