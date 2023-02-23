Про це повідомила Служба безпеки України.
Поплічники добровільно пішли на співпрацю з росіянами. У відповідь вони отримали призначення до складу окупаційної адміністрації.
Один з колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором “дирекції інфраструктури залізниці ДНР”. Інший виконував функції “головного інженера”, ставши його підлеглим.
Завданням експрацівників “УЗ” було забезпечувати справність залізничних об’єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів російських угруповань на східний фронт. На залізних сполученнях у захоплених районах Волновахи та Іловайська вони координували роботу дорожніх майстерень з відновлення електропідстанцій.
Після деокупації Лиману обидва чоловіки намагались “залягти на дно”, аби уникнути правосуддя. Утім їхнє місцезнаходження встановили і затримали.
Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Служба безпеки України затримала в Одеській області російського агента, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря.
- Чотирьох агентів засудили від 8 до 12 років ув’язнення за співпрацю з росіянами. Засуджені коригували ракетні удари, зокрема по школах і лікарнях, збирали інформацію про ЗСУ та об’єкти критичної інфраструктури.
- Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.