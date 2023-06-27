У Лимані, що на Донеччині, співробітники Служби безпеки України затримали "головного інженера "Росенерго", який під час тимчасового захоплення міста росіянами знеструмив цивільне населення і перенаправив доступну електроенергію на потреби російських окупантів.

Джерело: СБУ.

Зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж у Лимані. Під час тимчасового захоплення міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили “головним інженером” у створеній агресором “регіональній енергопостачальній компанії РФ”. На цій посаді він знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив доступну енергію на потреби російських окупантів.

Зокрема, фігурант організовував подачу струму до окупаційної адміністрації Лиману, а також до утворених ворогом місцевих “відділів міліції ДНР” та “військової комендатури” РФ.

Крім того, колаборант забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, в яких були розквартировані регулярні російські війська. При цьому, домівки місцевих жителів залишалися без електроенергії.

Також фігурант записував для прокремлівських телеграм-каналів власні відеокоментарі, де він вихваляв окупаційний режим країни-агресора.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ зірвали плани фігуранта – встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.