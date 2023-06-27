Джерело: СБУ.
Зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж у Лимані. Під час тимчасового захоплення міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
За це його призначили “головним інженером” у створеній агресором “регіональній енергопостачальній компанії РФ”. На цій посаді він знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив доступну енергію на потреби російських окупантів.
Зокрема, фігурант організовував подачу струму до окупаційної адміністрації Лиману, а також до утворених ворогом місцевих “відділів міліції ДНР” та “військової комендатури” РФ.
Крім того, колаборант забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, в яких були розквартировані регулярні російські війська. При цьому, домівки місцевих жителів залишалися без електроенергії.
Також фігурант записував для прокремлівських телеграм-каналів власні відеокоментарі, де він вихваляв окупаційний режим країни-агресора.
Після звільнення Лиману зловмисник намагався “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ зірвали плани фігуранта – встановили його місцезнаходження і затримали.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.
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