У звільненому Лимані Донецької області затримано колишнього майстра газорозподільних мереж. Під час окупації він підтримав російських військових і пішов з ними на співпрацю.

Джерело: Служба безпеки України.

Російські окупаційні сили призначили чоловіка керівником створеної місцевої так званої “філії Донбасгаза ДНР”. Він одразу узявся до організації обігріву захоплених будівель, де були “розквартировані” угруповання РФ.

Водночас він повністю залишив без теплопостачання оселі місцевих жителів.

Після деокупації Лимана зловмисник намагався втекти до тимчасово окупованого Єнакієвого. Його своєчасно викрили і затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.