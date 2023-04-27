Про це повідомила Служба безпеки України.

Слідчі СБУ встановили, що підозрюваний перебував “на зв’язку” з бойовиком окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

“У “зоні особливої уваги” фігуранта були місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України та СБУ на території звільненого Лимана”, – йдеться в повідомленні.

Підозрюваний надав ворогу координати місцевих об’єктів залізничної інфраструктури. Чоловіка було затримано під час виконання ним розвідувального завдання.

Фігурант за вказівками російських військових обходив територію звільненого міста. Його завданням було фіксувати локації українських захисників та інфраструктурних об’єктів. Надалі ворожий інформатор передавав отримані відомості бойовику через заборонену російську соцмережу “Однокласники”.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).