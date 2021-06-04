Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що у липні цього року буде проведена індексація пенсій для ще одного мільйона пенсіонерів.

Про це вона поінформувала сьогодні у Верховній Раді під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Лазебної, з 1 березня пенсії було проіндексовано для 8 млн пенсіонерів на 11%.

“Другий рік поспіль уряд забезпечує індексацію пенсій. З 1 березня пенсії проіндексовано для 8 млн пенсіонерів на 11%. У липні цього року буде проведено індексацію пенсій для ще 1 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018-2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються у мінімальному розмірі“, – наголосила Лазебна.

Вона додала, що таким чином підвищення виплат цього року отримають 10,5 млн пенсіонерів.

“Станом на 1 квітня цього року середній розмір пенсій складає 3725 гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року він збільшився на 17,5%, або ж на 555 гривень”, – розповіла Лазебна.

Міністр нагадала, що в 2017 році було змінено пенсійне законодавство, і “для окремих категорій пенсіонерів – науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, військовослужбовців – індексація пенсій припинена”.

У зв’язку із цим Лазебна зазначила, що Міністерство соцполітики внесло на розгляд Верховної Ради законопроєкт, яким “відновлюється індексація пенсій для всіх категорій пенсіонерів” уже наступного року.