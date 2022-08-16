Про це він повідомив у Telegram.
Спочатку у мережі почали ширитись чутки, що вибухнула колишня будівля СБУ, в якій російські військові облаштували свою базу.
“У Лисичанську майже сотня “кульків” НЕ рядових солдатів 2-го армійського корпусу. Гарна тенденція — Попасна, Лисичанськ…далі буде”, – написав Гайдай.
Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій (СтратКом) ЗСУ прокоментували подію.
Так, за попередньою інформацією в тимчасово окупованому Лисичанську наші воїни або невідомі курці у невстановленому місці знищили колишню будівлю СБУ, де окупанти організували собі штаб.
“Поки що “вийшли з чату” близько 100 зовсім не рядових абонентів”, – зазначили у повідомленні.
Наразі інформація уточнюється. В Управлінні закликали слідкувати за “вітром перемін”.
- В Україні триває 174-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час військові станом на 16 серпня ЗСУ ліквідували вже майже 44 тисячі російських окупантів.
- На тимчасово окупованій частині Донецької області загинула пропагандистка Земфіра Сулейманова. Авто, у якому вона знаходилась, підірвалось на міні.
- Українські захисники розбили штаб ПВК “Вагнер” у Луганській області. Поки кількість загиблих у Попасній уточнюється.
- Також ЗСУ ліквідували начальника групи інформаційного реагування 1-го відділу департаменту взаємодії зі ЗМІ росгвардії Сергія Постнова. Російський полковник загинув у ніч з 13 на 14 червня.