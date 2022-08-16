16 серпня близько 15.00 у тимчасово окупованому Лисичанську прогримів вибух. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що внаслідок удару ліквідовано близько сотні "не рядових" солдатів другого армійського корпусу російської армії.

Про це він повідомив у Telegram.

Спочатку у мережі почали ширитись чутки, що вибухнула колишня будівля СБУ, в якій російські військові облаштували свою базу.

“У Лисичанську майже сотня “кульків” НЕ рядових солдатів 2-го армійського корпусу. Гарна тенденція — Попасна, Лисичанськ…далі буде”, – написав Гайдай.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій (СтратКом) ЗСУ прокоментували подію.

Так, за попередньою інформацією в тимчасово окупованому Лисичанську наші воїни або невідомі курці у невстановленому місці знищили колишню будівлю СБУ, де окупанти організували собі штаб.

“Поки що “вийшли з чату” близько 100 зовсім не рядових абонентів”, – зазначили у повідомленні.

Наразі інформація уточнюється. В Управлінні закликали слідкувати за “вітром перемін”.