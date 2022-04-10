У Луганській області під обстріл російських окупантів потрапили українські патрульні. Правоохоронці тоді розвозили місцевим жителям Лисичанська гуманітарну допомогу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай.

9 квітня патрульні розвозили мирним жителям продукти. Вони займалися евакуацією населення зі сховищ, розшукуючи людей, які не знали про неї, але готових поїхати до безпечного місця.

Проте атака російських солдатів не зупинила правоохоронців. Мешканці віддалених районів Лисичанська отримали гуманітарну допомогу та продукти. Також вантаж змогли доставити до селища Павлоград під Сєвєродонецьком.

“Кожен виїзд патрульних на евакуацію або доставляння допомоги супроводжується ризиком для життя”, – додав Гайдай.