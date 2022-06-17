Міністр освіти України Сергій Шкарлет та міністерка освіти, науки і спорту Литовської Республіки Юргіта Шюгждінієне обговорили процес організації навчання українських дітей, які тимчасово перебувають у Литві через повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Міністри України і Литви домовилися про подальшу співпрацю та створення спільної робочої групи для координації актуальних освітніх питань.

Також Юргіта Шюгждінієне запевнила, що Міністерство освіти, науки і спорту Литви й надалі сприятиме створенню умов для навчання українських дітей. Вона зазначила, що у литовських школах вже запроваджено викладання 5 уроків української мови на тиждень.

Натомість Сергій Шкарлет висловив вдячність за всебічну підтримку громадян України. Адже за період повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Литва прихистила більш ніж 20 тисяч українців.

Понад 10 тисяч дітей відвідують місцеві дитячі садки та школи. З 2 тисяч українських учителів, 500 вже працевлаштовані у литовські школи.

До того ж громадянам України надають психологічну підтримку. Також українці мають доступ до неформальної освіти.