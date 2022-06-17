Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Міністри України і Литви домовилися про подальшу співпрацю та створення спільної робочої групи для координації актуальних освітніх питань.
Також Юргіта Шюгждінієне запевнила, що Міністерство освіти, науки і спорту Литви й надалі сприятиме створенню умов для навчання українських дітей. Вона зазначила, що у литовських школах вже запроваджено викладання 5 уроків української мови на тиждень.
Натомість Сергій Шкарлет висловив вдячність за всебічну підтримку громадян України. Адже за період повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну Литва прихистила більш ніж 20 тисяч українців.
Понад 10 тисяч дітей відвідують місцеві дитячі садки та школи. З 2 тисяч українських учителів, 500 вже працевлаштовані у литовські школи.
До того ж громадянам України надають психологічну підтримку. Також українці мають доступ до неформальної освіти.
- Нагадаємо, що Литва надала Україні 20 бронетранспортерів M113. Додаткову військову допомогу вже скерували до захисників.
- Також у столиці Литви, Вільнюсі, 11 червня відкрився перший у Європейському Союзі Український центр для громадян, які були вимушені виїхати з України, рятуючись від війни.
- Наприкінці травня Міністерство національної оборони та збройні сили Литви відправили нову партію підтримки Україні. Продовжуючи допомагати у протистоянні російській агресії, Україні передадуть 20 бронеавтомобілів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків для розмінування.