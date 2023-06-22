Литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) ухвалила рішення заблокувати IP-адреси, з яких можна дивитися російські телепрограми, мовлення яких у Литві заборонено.

Джерело: LRT.

“Це рішення ухвалено з урахуванням і відповідно до регламенту Ради Європейського Союзу (ЄС), що застосовує обмежувальні заходи щодо розповсюдження дезінформації та пропаганди проти Європейського Союзу та його держав-членів”, – йдеться у повідомленні Литовської комісії з радіо і телебачення.

У комісії зазначили, що оскільки заборонені телепрограми доступні в інтернеті, регулятор вирішив, що інтернет-провайдери повинні вжити всіх можливих заходів для запобігання доступу до контенту, які є у регламентованому списку.

У нормативних актах, ухвалених Радою ЄС, перелічено організації, на які поширюються обмежувальні заходи: Russia Today English, Russia Today United Qatar, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Sputnik, Росія РТР/РТР Планета, Росія 24/Росія 24, ТВ Центр Інтернешнл, НТВ/НТВ Мир, “Россия 1”, РЕН ТВ, “Первый канал”.