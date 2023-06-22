Джерело: LRT.
“Це рішення ухвалено з урахуванням і відповідно до регламенту Ради Європейського Союзу (ЄС), що застосовує обмежувальні заходи щодо розповсюдження дезінформації та пропаганди проти Європейського Союзу та його держав-членів”, – йдеться у повідомленні Литовської комісії з радіо і телебачення.
У комісії зазначили, що оскільки заборонені телепрограми доступні в інтернеті, регулятор вирішив, що інтернет-провайдери повинні вжити всіх можливих заходів для запобігання доступу до контенту, які є у регламентованому списку.
У нормативних актах, ухвалених Радою ЄС, перелічено організації, на які поширюються обмежувальні заходи: Russia Today English, Russia Today United Qatar, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Sputnik, Росія РТР/РТР Планета, Росія 24/Росія 24, ТВ Центр Інтернешнл, НТВ/НТВ Мир, “Россия 1”, РЕН ТВ, “Первый канал”.
- В Естонії заблокували 53 сайти, які транслювали заборонені російські телеканали. В Естонії інтернет-провайдерам передали інформацію про 53 домени, через які можна дивитися заборонені російські телеканали. Естонський Департамент захисту прав споживачів та технічного нагляду (TTJA) продовжує моніторинг телеканалів та вебсайтів на факти порушення санкцій ЄС.
- Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до правоохоронних органів України з проханням розглянути можливість визнання російських телеканалів “Россия 24”, “RTR Планета” і “Первый” терористичними організаціями.