З 1 травня у Литві вступив у дію Закон про дерадянізацію, котрим забороняється демонстрація та пропаганда тоталітарних й авторитарних режимів, а також відповідної символіки. Нині у країні офіційно дозволили усувати всі радянські пам'ятники, змінювати назви вулиць і площ та інших об'єктів, що нагадують про комуністичний режим.

Про це повідомляє PolskieRadio.

Ухвалений Сеймом Литви в грудні 2022 року закон дозволить прибрати з публічного простору символи тоталітаризму та авторитаризму.

У Литві налічується близько 160 об’єктів, що сприяють тоталітарним режимам. Раніше демонтаж ускладнювався тим, що вони були внесені до списку культурної спадщини. Міністр культури Сімонас Кайрис акцентував, що вони потрапили в цей список “не тому, що унікальні, а щоб захистити їх від різноманітних провокацій”.

Після набрання чинності нового закону, спеціальна міжвідомча комісія вирішуватиме, чи варто зносити запропонований об’єкт на прохання Центру дослідження геноциду та опору Литви чи місцевих органів влади.

Повідомляється, що деякі органи місцевого самоврядування країни вже подали заявки на винесення окремих пам’ятників радянським воїнам зі списку спадщини. Раніше у Литві вже демонтували десятки таких об’єктів.

Водночас заборони, передбачені Законом про дерадянізацію, не поширюються на музеї, архіви та бібліотеки, а також на використання таких об’єктів в освітніх, наукових, професійно-мистецьких і колекціонерських цілях для інформування громадськості про тоталітарні та авторитарні режими.

Зауважимо, що також декомунізація відновилася й у Польщі, де позбуваються пам’ятників радянської епохи. Тоді як уряд Естонії виділив 916 405 євро на демонтаж радянських військових пам’ятників і ще 60 тисяч євро на перенесення цих пам’ятників. Водночас у Києві 9 лютого, у Маріїнському парку демонтували пам’ятник радянському воєначальнику, генералу Миколі Ватутіну.