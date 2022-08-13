Після того, як Естонія заборонила в'їзд громадянам Росії до своєї країни, у литовському МЗС підтримали таке рішення та наголосили, що обмеження будуть ефективнішими, якщо їх запровадять на рівні Європейського Союзу.

Про це повідомляє BNS.

Як наголосили у МЗС Литви, органи країни, які мають повноваження у сфері державної безпеки, видачі віз та прикордонного контролю, “оцінюють рішення ухвалені Естонією та Латвією”.

“Згідно з початковою оцінкою відповідних відомств, рішення Естонії та Латвії, по факту, дуже схожі на обмеження, які зараз діють у Литві”, – наголосили у литовському МЗС.

У відомстві додали, що підтримують санкції проти держав-агресорів та дотримується позиції. що обмеження будуть ефективнішими, якщо їх прийматимуть на рівні всього Євросоюзу.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Литва одна з перших країн ЄС обмежила видачу нових шенгенських та національних віз громадянам Росії.

Аналогічні рішення були ухвалені у Литві та Естонії.

Однак цього тижня Таллін вирішив “піти далі”, та обмежив в’їзд до країни всім росіянам, які вже мають видані Естонією шенгенські візи.

Ця заборона не розповсюджуватиметься на співробітників посольства РФ та членів їх сімей, осіб, які займаються перевезенням вантажів та пасажирів та осіб, які мають дозвіл на свободу пересування згідно з законодавством ЄС.

Також приїхати до Естонії зможуть росіяни, які отримали відповідне запрошення від своїх родичів, які проживають в Естонській державі.

Варто додати, що Чехія, яка зараз головує у Євросоюзі, заявила, що заборону на видачу віз громадянам РФ можуть додати до списку антиросійських санкцій.