Про це повідомляє литовське видання LRT.
За словами заступниці глави МОЗ, підозра на Omicron з’явилася ще у четвер, тепер надійшли результати дослідження лабораторним методом. Обидва випадки пов’язані між собою. Контактних осіб цих людей встановили і також перевірять.
Вона зазначила, що найкращим способом захистити себе і стримати епідемію залишається вакцинація та щеплення підсилюючими дозами.
- Нагадаємо, влада Китаю повідомила про перший випадок зараження варіантом Omicron у північному місті Тяньцзінь.
- Нагадаємо, у Великій Британії зареєстровано перший випадок смерті людини, яка заразилася штамом коронавіруса Omicron.
- Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявляли, що штам коронавірусу Omicron більш заразний, ніж Delta. Він знижує ефективність вакцини, викликаючи при цьому менш серйозні симптоми.
- В Україні наразі не зафіксовано жодного випадку зараження новим штамом COVID-19 – Omicron. Натомість домінуючим варіантом є Delta.
- Вченим з Університету Гонконгу вперше вдалося сфотографувати штам коронавірусу Omicron.