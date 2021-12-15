Міністерство охорони здоров’я Литви 15 грудня повідомило про виявлення в країні перших двох підтверджених випадків варіанта Omicron, обидва - у Вільнюсі.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

За словами заступниці глави МОЗ, підозра на Omicron з’явилася ще у четвер, тепер надійшли результати дослідження лабораторним методом. Обидва випадки пов’язані між собою. Контактних осіб цих людей встановили і також перевірять.

Вона зазначила, що найкращим способом захистити себе і стримати епідемію залишається вакцинація та щеплення підсилюючими дозами.