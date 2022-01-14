Про це повідомляє “Німецька хвиля”.
У 31-ші роковини штурму радянськими військовими телевежі у Вільнюсі, четверо родичів загиблих внаслідок цієї події, подали цивільний позов до президента СРСР Михайла Горбачова та звинуватили його у тому, що він не перешкодив тоді “міжнародному злочину” проти литовців.
Січневі події у Вільнюсі, або штурм Вільнюської телевежі — так назвали трагічні події, які відбулися 8—13 січня 1991 року у столиці Литви Вільнюсі.
Литва у березні 1990 року вийшла зі складу СРСР, проголосивши свою незалежність. Вважається, що події у січні 1991 року були спробою вищого радянського керівництва військовими методами повернути Литву до СРСР.
Литовці вийшли протестувати й кульмінацією став штурм радянськими військами та спецпризначенцями вільнюського телецентру.
Тоді загинуло 15 осіб: 14 захисників телевежі та один офіцер спецпідрозділу «Альфа». Понад 600 отримали поранення.
Повідомляється, що за злочини проти людяності та військові злочини у Литві, згодом, до відповідальності притягнули 67 колишніх радянських солдатів та офіцерів.
Судовий процес тривав довго: так, у 2019 році засудили 94-річного ексміністра оборони СРСР Дмитра Язова.
При цьому у більшості випадків вирок суд оголошувався заочно, оскільки Росія та Білорусь відмовилися видавати фігурантів судових справ.
Але, як пише видання, позивачі позову вважають, що необхідно зробити оцінку відповідальності за події у Вільнюсі саме керівництва вищого рангу, тобто, Михайла Горбачова.
“Дуже важливо, щоб особи, відповідальні за військові злочини та злочини перед людяністю, були притягнуті до відповідальності”, – сказав адвокат позивачів Міндаугас Гядейкіс.
- Нагадаємо, що країни Балтії прагнуть збільшити війська НАТО на своїй території.
- Раніше глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.