Родичі загиблих вимагають притягнути до відповідальності президента СРСР Михайла Горбачова за те, що він, як Верховний головнокомандувач збройних сил СРСР, не перешкодив військовим діям у Вільнюсі.

Про це повідомляє “Німецька хвиля”.

У 31-ші роковини штурму радянськими військовими телевежі у Вільнюсі, четверо родичів загиблих внаслідок цієї події, подали цивільний позов до президента СРСР Михайла Горбачова та звинуватили його у тому, що він не перешкодив тоді “міжнародному злочину” проти литовців.

Січневі події у Вільнюсі, або штурм Вільнюської телевежі — так назвали трагічні події, які відбулися 8—13 січня 1991 року у столиці Литви Вільнюсі.

Литва у березні 1990 року вийшла зі складу СРСР, проголосивши свою незалежність. Вважається, що події у січні 1991 року були спробою вищого радянського керівництва військовими методами повернути Литву до СРСР.

Литовці вийшли протестувати й кульмінацією став штурм радянськими військами та спецпризначенцями вільнюського телецентру.

Тоді загинуло 15 осіб: 14 захисників телевежі та один офіцер спецпідрозділу «Альфа». Понад 600 отримали поранення.

Повідомляється, що за злочини проти людяності та військові злочини у Литві, згодом, до відповідальності притягнули 67 колишніх радянських солдатів та офіцерів.

Судовий процес тривав довго: так, у 2019 році засудили 94-річного ексміністра оборони СРСР Дмитра Язова.

При цьому у більшості випадків вирок суд оголошувався заочно, оскільки Росія та Білорусь відмовилися видавати фігурантів судових справ.

Але, як пише видання, позивачі позову вважають, що необхідно зробити оцінку відповідальності за події у Вільнюсі саме керівництва вищого рангу, тобто, Михайла Горбачова.

“Дуже важливо, щоб особи, відповідальні за військові злочини та злочини перед людяністю, були притягнуті до відповідальності”, – сказав адвокат позивачів Міндаугас Гядейкіс.