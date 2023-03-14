Сьогодні, 14 березня, Сейм Литви схвалив продовження дії надзвичайного стану на прикордонних ділянках до 2 травня включно.

Про це повідомляє Delfi.

Зокрема, за постанову проголосували 80 членів Сейму, проти – 16, утрималися – 27 парламентарів.

Досі надзвичайний стан діяв до 16 березня. Проте сьогодні Сейм продовжив цей термін до 2 травня включно.

Зазначається, що як і раніше, режим надзвичайного стану діятиме лише на частині території держави – прикордонній ділянці поблизу державного кордону з Білоруссю та Калінінградською областю, а також у контрольно-пропускних пунктах, розташованих за межами прикордонної ділянки.

Після схвалення Сеймом законопроєкту, під час надзвичайного стану державний кордон охоронятиметься в посиленому режимі й здійснюватиметься прикордонний контроль. Також продовжено більш суворий візовий режим для громадян Росії та Білорусі.

Крім того, під час надзвичайного стану також можливе вільніше використання державного резерву з метою фінансування відповідних установ та усунення можливих загроз інтересам національної безпеки держави.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року, коли Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну, Сейм Литви зібрався на позачергову сесію та ухвалив рішення про введення надзвичайного стану в усій країні. Пізніше цей режим продовжували кілька разів, проте вже лише у прикордонних районах країни.