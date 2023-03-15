У парламенті Литви пропонують позбавити громадян РФ або компаній, що їм належать, можливості купувати нерухомість у країні.

Про це повідомляє видання “15 min” з посиланням на заяву голови комітету парламенту Литви Лауринаса Кащюнаса.

“Очевидно, що ділові відносини литовських компаній з суб’єктами Російської Федерації та Республіки Білорусь сприяють підтримці життєздатності режиму Володимира Путіна, що несумісне з інтересами національної безпеки Литви”, – йдеться у заяві.

А також зазначається, що зростання кількості угод щодо придбання нерухомості росіянами або заснованими ними компаніями згодом може становити загрозу для національної безпеки Литви.

Зокрема, повідомляється, що після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну та після оголошення Росією мобілізації, кількість росіян, які прибувають до Литви, значно зросла.

За словами Лауринаса Кащюнаса, минулого року росіяни купили в Литві 699 об’єктів нерухомості. Крім того, громадяни РФ також купують нерухомість через створені у Литві компанії.

“З метою зниження можливих ризиків обмежувальні заходи, встановлені цим законопроєктом, доцільно доповнити обмеженням для громадян Росії та їх юридичних осіб на придбання нерухомості на території Литви”, – йдеться у документі парламенту.

Зазначені пропозиції містяться в поданому урядом законопроєкті про встановлення обмежувальних заходів щодо військової агресії проти України. До нього перенесено обмеження на надання віз громадянам Росії та Білорусі, надання посвідок на тимчасове проживання в Литві, в’їзд громадян Росії тощо.

Зауважимо, що вчора, 14 березня, Сейм Литви схвалив продовження дії надзвичайного стану на прикордонних ділянках до 2 травня включно.

Зокрема, за постанову проголосували 80 членів Сейму, проти – 16, утрималися – 27 парламентарів.

Досі надзвичайний стан діяв до 16 березня. Проте вчора Сейм продовжив цей термін до 2 травня включно.

Зазначається, що як і раніше, режим надзвичайного стану діятиме лише на частині території держави – прикордонній ділянці поблизу державного кордону з Білоруссю та Калінінградською областю, а також у контрольно-пропускних пунктах, розташованих за межами прикордонної ділянки.

Після схвалення Сеймом законопроєкту, під час надзвичайного стану державний кордон охоронятиметься в посиленому режимі й здійснюватиметься прикордонний контроль. Також продовжено більш суворий візовий режим для громадян Росії та Білорусі.

Крім того, під час надзвичайного стану також можливе вільніше використання державного резерву з метою фінансування відповідних установ та усунення можливих загроз інтересам національної безпеки держави.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року, коли Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну, Сейм Литви зібрався на позачергову сесію та ухвалив рішення про введення надзвичайного стану в усій країні. Пізніше цей режим продовжували кілька разів, проте вже лише у прикордонних районах країни.