Про це інформує пресслужба Офісу президента.
З початку широкомасштабної агресії РФ, дружня до України Литовська Республіка прийняла понад 50 тисяч українців, які вимушені були тікати від жахів війни.
Центр являє собою культурний осередок – за задумом, він стане місцем навчання, профорієнтації, психологічної допомоги, відпочинку для дітей, молоді та дорослих. Тут можна буде залишити малечу на позашкільні заняття, відвідати лекції, освітні курси чи приділити час хобі. Центр також має стати майданчиком для культурної дипломатії між країнами.
Ініціаторками створення Українського центру були перші леді двох країн – Олена Зеленська та Діани Наусєдєнє. Приміщення для нього надав Університет Вітовта Великого.
Головою Українського центру у Вільнюсі став підписант Акта про незалежність Литви, колишній посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа.
“Спільно з нашими партнерами ми пообіцяли активно співпрацювати та робити все можливе для того, щоб жителі України відчували себе безпечно у Литві, отримували медичну та соціальну допомогу, освітні послуги, а головне – щоб українці могли плекати свою культуру та зберігали життєві сили нації”, – наголосила Діани Наусєдєнє.
- Нагадаємо, у Держдумі РФ депутат від провладної “Єдиної Росії” Євген Федоров запропонував скасувати постанову від 6 вересня 1991 року про визнання незалежності Литви.
- У відповідь на це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва має реагувати відповідним чином на ідею Держдуми РФ відкликати визнання незалежності Литви. Тому Вільнюс має бути готовим захищати себе.
- Наприкінці травня міністерство національної оборони та збройні сили Литви відправили нову партію підтримки Україні. Продовжуючи допомагати у протистоянні російській агресії, Україні передали 20 бронеавтомобілів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків для розмінування.