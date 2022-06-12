У столиці Литви, Вільнюсі, 11 червня відкрився перший у Європейському Союзі Український центр для громадян, які були вимушені виїхати з України, рятуючись від війни.

Про це інформує пресслужба Офісу президента.

З початку широкомасштабної агресії РФ, дружня до України Литовська Республіка прийняла понад 50 тисяч українців, які вимушені були тікати від жахів війни.

Центр являє собою культурний осередок – за задумом, він стане місцем навчання, профорієнтації, психологічної допомоги, відпочинку для дітей, молоді та дорослих. Тут можна буде залишити малечу на позашкільні заняття, відвідати лекції, освітні курси чи приділити час хобі. Центр також має стати майданчиком для культурної дипломатії між країнами.

Ініціаторками створення Українського центру були перші леді двох країн – Олена Зеленська та Діани Наусєдєнє. Приміщення для нього надав Університет Вітовта Великого.

Головою Українського центру у Вільнюсі став підписант Акта про незалежність Литви, колишній посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа.