Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

У Міноборони розповіли, що метою курсу є підготовка компетентних інструкторів Збройних сил України, які можуть виконувати обов’язки інструкторів зі стрільби та безпеки.

Цей курс дає теоретичні знання та практичні навички, необхідні для самостійної підготовки до проведення вправ з бойовою стрільбою на закритих і відкритих стрільбищах у різний час доби та за різних природних умов. Після успішного завершення курсу інструктор зможе планувати, організовувати та проводити навчання з бойової стрільби.

Зокрема, у Міноборони нагадали, що у лютому 2023 року відбувся перший в історії Збройних сил України випуск інструкторів з вогневої підготовки І-ІІІ класу.

Підготовка військовослужбовців Збройних сил України проходила у Литовській Республіці, де військовослужбовці та військовослужбовиці ЗС України отримали важливі для них знання та вміння з правил поводження зі зброєю та методичних підходів до навчання особового складу володінню різними видами стрілецької зброї.