Про це повідомляє видання LRT.
За даними видання, зараження норок зафіксували у Йонавському районі. На місцевій норковій фермі спершу відбувалися раптові смерті тварин. Після цього у них взяли проби на COVID-19, які виявилися позитивними.
Зокрема, у 22 мертвих норок було виявлено коронавірус. Результати тестів усіх живих тварин показали негативний результат.
Підприємство Danmink, якому належить ферма, протестувало на коронавірус понад 30 тисяч норок. Нових заражень не виявлено.
- У Данії норки, знищені через спалах COVID-19, піднялися з-під землі — річ у неглибокому похованні і природному газі. Їх поховали на глибині всього близько метра в братських могилах на військовому тренувальному полі, а природні гази тільки допомогли “виштовхнути” норок з землі.
- Влада Ірландії закликала власників норкових ферм готуватися до знищення поголів’я норок. Таке рішення ухвалено задля припинення потенційного поширення мутованої форми COVID-19.