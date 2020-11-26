На норковій фермі у Литві зафіксували спалах коронавірусу серед тварин. Це перші випадки COVID-19 серед норок у цій країні.

Про це повідомляє видання LRT.

За даними видання, зараження норок зафіксували у Йонавському районі. На місцевій норковій фермі спершу відбувалися раптові смерті тварин. Після цього у них взяли проби на COVID-19, які виявилися позитивними.

Зокрема, у 22 мертвих норок було виявлено коронавірус. Результати тестів усіх живих тварин показали негативний результат.

Підприємство Danmink, якому належить ферма, протестувало на коронавірус понад 30 тисяч норок. Нових заражень не виявлено.