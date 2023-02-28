Найбільша енергетична компанія Литви Ignitis Group прийняла рішення передати 10% отриманого надприбутку на відновлення України. Також закликала більш як 50 енергетичних компаній світу наслідувати її приклад.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ignitis Group пропонує щорічним загальним зборам акціонерів компанії узгодити виділення 12 мільйонів євро, або близько 10%, додаткового прибутку, отриманого у 2022 році від сегменту Green Generation, як допомогу для відновлення та реконструкції енергетичної інфраструктури України.

Прибуток компанії до сплати податків, відсотків та амортизаційних відрахувань (EBITDA) за підсумками 2022 року склав 469,3 млн євро, більша частина цієї суми приніс підрозділ зеленої електрогенерації Green Generation. Половину прибутку цього підрозділу у компанії вважають додатковою, внаслідок зростанню попиту та цін на зелену електрику.

Ignitis також звернулася до енергетичних компаній, зокрема Equinor, Exxon Mobil, BP, Chevron, Shell, ConocoPhillips, TotalEnergies, з закликом наслідувати їх приклад та передати Україні 10% надприбутків.

Ми закликаємо вас наслідувати наш приклад і виділити Україні частину прибутку за 2022 р. Ми вважаємо морально правильним поділитися прибутком з країною, яка страждає від наслідків війни, яка й породила цей прибуток” – зазначив гендиректор Дарюс Майкштенас.

Зростання прибутків енергетичних компаній, переконаний Майкштенас, було результатом не інвестицій або управлінських стратегій, натомість “підвищених цін через війну”.

Найбільшу вигоду серед західних компаній отримала норвезька Equinor, котра у 2022 році отримала рекордний доподатковий прибуток у $75 млрд через зростання цін на газ і збільшення експорту до Європи.

Зауважимо, раніше норвезькі науковці, правозахисники, автори бестселерів і колишній міністр закликали Осло збільшити підтримку України, заявивши, що уряд має зробити більше, щоб допомогти після отримання мільярдів додаткових доходів від нафти та газу на тлі війни.