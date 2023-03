Про це повідомляє пресслужба литовського парламенту.

Резолюція пропонує ЄС та державам-членам блоку спільно створити та розширити правову базу для включення та визнання держав, що підтримують тероризм, що дозволить додати Росію до цього списку.

👉 The @LRSeimas unanimously adopted the #resolution “On restricting the influence of terrorist Russia”, and appeals to its allies, namely, EU member states and NATO member countries, to maximise their efforts in initiating a comprehensive international isolation of the 🇷🇺. pic.twitter.com/L2lrTUUGXe

— Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 21, 2023