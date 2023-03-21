21 березня Сейм Литви схвалив нову резолюцію про "обмеження впливу терористичної Росії", в якій просять НАТО та Європейський Союз запровадити необхідні механізми для ініціювання "всебічної міжнародної ізоляції" цієї країни.

Про це повідомляє пресслужба литовського парламенту.

Резолюція пропонує ЄС та державам-членам блоку спільно створити та розширити правову базу для включення та визнання держав, що підтримують тероризм, що дозволить додати Росію до цього списку.

👉 The @LRSeimas unanimously adopted the #resolution “On restricting the influence of terrorist Russia”, and appeals to its allies, namely, EU member states and NATO member countries, to maximise their efforts in initiating a comprehensive international isolation of the 🇷🇺. pic.twitter.com/L2lrTUUGXe — Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 21, 2023

Ініціатором виступив депутат Раймундас Лопата, котрий стверджує, що нинішня правова база ЄС є “перешкодою” для литовської дипломатії, оскільки ухвалення рішень у Брюсселі відбувається “повільно”.

Окрім цього, литовські парламентарі закликали західних партнерів застосувати всі можливі механізми для початку всеосяжної міжнародної ізоляції Росії, зокрема, що стосується членства в міжнародних організаціях, таких як ООН.

Сейм запропонував уряду Литви порушити на міжнародному рівні можливість одностайного визнання Росії державою, що підтримує та здійснює терористичні дії не лише в Україні, але й в усьому світі.

Раніше у парламенті Литви запропонували позбавити громадян РФ або компаній, що їм належать, можливості купувати нерухомість у країні.