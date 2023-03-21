Про це повідомляє пресслужба литовського парламенту.

Резолюція пропонує ЄС та державам-членам блоку спільно створити та розширити правову базу для включення та визнання держав, що підтримують тероризм, що дозволить додати Росію до цього списку.

Ініціатором виступив депутат Раймундас Лопата, котрий стверджує, що нинішня правова база ЄС є “перешкодою” для литовської дипломатії, оскільки ухвалення рішень у Брюсселі відбувається “повільно”.

Окрім цього, литовські парламентарі закликали західних партнерів застосувати всі можливі механізми для початку всеосяжної міжнародної ізоляції Росії, зокрема, що стосується членства в міжнародних організаціях, таких як ООН.

Сейм запропонував уряду Литви порушити на міжнародному рівні можливість одностайного визнання Росії державою, що підтримує та здійснює терористичні дії не лише в Україні, але й в усьому світі.

Раніше у парламенті Литви запропонували позбавити громадян РФ або компаній, що їм належать, можливості купувати нерухомість у країні.