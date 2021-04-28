Про це повідомляють агентства Reuters і Associated Press.
Це одне з найбільш інтенсивних зіткнень відтоді, як військовий переворот 1 лютого призвів до кризи в країні.
Каренський національний союз (KNU) заявив, що веде боротьбу з озброєними силами недалеко від східного кордону М’янми, заявив у вівторок вранці, що окупував і спалив армійський пост на західному березі річки Салуїн. Жителі села на тайській стороні річки повідомили, що перед світанком почалася сильна стрілянина.
Через кілька годин військові завдали авіаудари по селах на території, контрольованій угрупуванням.
Бойові дії почалися після того, як хунта, перешкодивши дипломатичним зусиллям Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), заявила, що “позитивно” розгляне пропозиції блоку з припинення заворушень в М’янмі, але тільки коли буде відновлена стабільність.
Лідери АСЕАН заявили після зустрічі у вихідні з главою хунти, що вони досягли консенсусу щодо кроків з припинення насильства у М’янмі й розвитку діалогу між сторонами.
Голова групи із закордонних справ Падо Со Тау Ні сказав Reuters, що про постраждалих поки нічого не відомо. 450 жителів тайських сіл були переміщені від кордону в безпечне місце.
Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Пізніше військові заявили про плани провести нові вибори.
- 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.
- 21 лютого поліція М’янми відкрила вогонь по протестувальниках у Мандалаї, в результаті чого загинули щонайменше двоє.
- 22 лютого поліція М’янми розпочала розгін демонстрантів в столиці Найп’їдо після того, як підприємства по всій країні закрилися через загальний страйк проти військового перевороту.
- Наприкінці лютого Facebook заблокував акаунти військових М’янми й пов’язаних з нею ЗМІ через “виключно серйозних порушень прав людини” і потенційної можливості використання соціальних мереж для нових актів насильства після перевороту в країні.
- Також стало відомо, що внаслідок перевороту в М’янмі вісім поліціянтів втекли до Індії й попросили там притулку. Вони заявили, що не згодні з наказами військових, які взяли владу у свої руки. Влада М’янми вимагає видати їх назад.
- Рада Безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудила б переворот в М’янмі і закликала військових до стриманості.
- 28 березня у М’янмі, під час розгону мирних протестів проти захоплення влади військовими, загинули як мінімум 114 осіб.