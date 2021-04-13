У М'янмі протестувальники проти військового перевороту скасовували традиційні новорічні свята у вівторок і замість цього провели акції мовчазної непокори та мітинги по всій країні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У М’янмі п’ятиденне новорічне свято, відоме як Тінгьян, зазвичай відзначається молитвами, ритуальним очищенням зображень Будди в храмах і обливанням водою на вулицях.

“Цього року ми не святкуємо Тінгьян, оскільки понад 700 наших невинних відважних громадян були вбиті”, – сказав один з учасників протесту Шве Ей.

Жінки, одягнені в гарний одяг в найважливіше свято року протестували, тримаючи в руках традиційні горщики з сімома квітами й гілочками.

Невеликі мовчазні акції протесту пройшли в багатьох містах М’янми. У деяких місцях люди виставили десятки тінгіанскіх горщиків з написами “Врятуйте М’янму”.

Повідомлень про насильство поки не було, але це може бути пов’язано з тим, що хунта обмежила доступ до інтернету і мобільного зв’язку.

Активісти закликали до аналогічних протестів протягом усього свята, який триватиме до суботи. Таким чином вони прагнуть зберегти динаміку своєї кампанії.

Святкування Нового року скасовується другий рік поспіль. Ум 2020 році це сталося через коронавірус.

Минулого тижня противники військового перевороту написали протестні послання на великодніх яйцях, а також вийшли на вулиці багатотисячним натовпом.

Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.