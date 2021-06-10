У четвер біля другого за величиною міста М'янми Мандалай розбився військовий літак, внаслідок чого загинули 12 осіб.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Літак летів зі столиці Нейпьідо в місто Пьін Оо Луїн і, заходячи на посадку, приблизно в 300 метрах від сталеливарного заводу, розбився.

У ньому знаходилися шість військовослужбовців, а також монахи, які повинні були бути присутніми на церемонії в буддійському монастирі.

При цьому, пілот і один пасажир вижили і були доставлені у військовий госпіталь. Повідомлень про жертви серед людей на землі не надходило.

Що стало причиною аварії, невідомо. Але, як зазначає агентство, М’янма вже давно має погані показники безпеки польотів.

У країні панує безлад після того, як 1 лютого внаслідок військового перевороту був повалений обраний уряд на чолі з Аунг Сан Су Чжи. В М’янмі щодня проходять акції протесту та бойові дії на прикордонних територіях між збройними силами і ополченцями етнічних меншин.