Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Літак летів зі столиці Нейпьідо в місто Пьін Оо Луїн і, заходячи на посадку, приблизно в 300 метрах від сталеливарного заводу, розбився.
У ньому знаходилися шість військовослужбовців, а також монахи, які повинні були бути присутніми на церемонії в буддійському монастирі.
При цьому, пілот і один пасажир вижили і були доставлені у військовий госпіталь. Повідомлень про жертви серед людей на землі не надходило.
Що стало причиною аварії, невідомо. Але, як зазначає агентство, М’янма вже давно має погані показники безпеки польотів.
У країні панує безлад після того, як 1 лютого внаслідок військового перевороту був повалений обраний уряд на чолі з Аунг Сан Су Чжи. В М’янмі щодня проходять акції протесту та бойові дії на прикордонних територіях між збройними силами і ополченцями етнічних меншин.
- Раніше у білоруському місті Барановичі у житловому районі впав військовий літак Людської штурмової авіабази Як-130. Обидва пілоти загинули.