Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Десятки тисяч людей другий день протестують в головному місті М’янми, Янгоні.
“Ми не хочемо військової диктатури”, – скандував натовп. Багато хто тримав фотографії затриманого лідера Аунг Сан Су Чжі та були одягнені в червоний колір – колір її партії.
Її ніхто не бачив з тих пір, як минулого понеділка армія повалила уряд.
Повідомляється, що на демонстрації люди вийшли в містах Мауламін і Мандалай.
Військові також блокують телефонний зв’язок.
В Янгоні демонстранти вийшли на вулицю з червоними повітряними кульками. Автотранспорт зупинився і сигналив на підтримку багатотисячного мітингу.
Люди салютували трьома пальцями, що стало символом непокори авторитаризму в регіоні.
Військова влада, відомі своїми жорстокими репресіями, не зупиняють цю демонстрацію масової непокори. Але все припускають, що найближчим часом вони спробують це зробити.
Су Чжі і лідери її Національної ліги за демократію (НЛД), включаючи президента Він М’їна, знаходяться під домашнім арештом з тих пір, як армія взяла під свій контроль уряд і оголосила надзвичайний стан на рік.
- Нагадаємо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Збройні сили М’янми, які захопили владу в країні після арешту її керівників, заявили про плани провести нові вибори.