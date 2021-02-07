У М'янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Десятки тисяч людей другий день протестують в головному місті М’янми, Янгоні.

“Ми не хочемо військової диктатури”, – скандував натовп. Багато хто тримав фотографії затриманого лідера Аунг Сан Су Чжі та були одягнені в червоний колір – колір її партії.

Її ніхто не бачив з тих пір, як минулого понеділка армія повалила уряд.

Повідомляється, що на демонстрації люди вийшли в містах Мауламін і Мандалай.

Військові також блокують телефонний зв’язок.

В Янгоні демонстранти вийшли на вулицю з червоними повітряними кульками. Автотранспорт зупинився і сигналив на підтримку багатотисячного мітингу.

Люди салютували трьома пальцями, що стало символом непокори авторитаризму в регіоні.

Військова влада, відомі своїми жорстокими репресіями, не зупиняють цю демонстрацію масової непокори. Але все припускають, що найближчим часом вони спробують це зробити.

Су Чжі і лідери її Національної ліги за демократію (НЛД), включаючи президента Він М’їна, знаходяться під домашнім арештом з тих пір, як армія взяла під свій контроль уряд і оголосила надзвичайний стан на рік.