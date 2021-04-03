Військовий уряд М'янми прийняв рішення відключити Інтернет в країні, щоб перервати потік повідомлень, в яких громадян закликають виходити на акції протестів, вказуючи при цьому дату, час і місце їх проведення.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відомо про те, що в країні не працює бездротовий Інтернет.

Але демонстранти, які виступають за демократичні цінності в країні, все одно виходять на вулиці. На сьогодні відомо, що за два місяці протестів було вбито щонайменше 550 осіб (серед них діти).

У Міністерстві зв’язку М’янми отримали наказ від керівництва країни припинити надання послуги доступу в Мережу.

Клієнтам компанії Ooredoo прийшло повідомлення, в якому зазначено, що Інтернет відключають “до подальшого повідомлення”. Указ датований 1 квітня.

Тепер в країні скористатися Інтернетом можуть тільки ті, у кого є кабельне підключення.

Щоб далі передавати повідомлення про протестні акції – мітингувальники використовують оффлайн-програми, відправляють текстові повідомлення і користуються радіо.

Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.