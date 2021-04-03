Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Відомо про те, що в країні не працює бездротовий Інтернет.
Але демонстранти, які виступають за демократичні цінності в країні, все одно виходять на вулиці. На сьогодні відомо, що за два місяці протестів було вбито щонайменше 550 осіб (серед них діти).
У Міністерстві зв’язку М’янми отримали наказ від керівництва країни припинити надання послуги доступу в Мережу.
Клієнтам компанії Ooredoo прийшло повідомлення, в якому зазначено, що Інтернет відключають “до подальшого повідомлення”. Указ датований 1 квітня.
Тепер в країні скористатися Інтернетом можуть тільки ті, у кого є кабельне підключення.
Щоб далі передавати повідомлення про протестні акції – мітингувальники використовують оффлайн-програми, відправляють текстові повідомлення і користуються радіо.
Як відомо, 1 лютого збройні сили М’янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії “Національна ліга за демократію (НЛД)”.
- Пізніше військові заявили про плани провести нові вибори.
- 7 лютого стало відомо, що у М’янмі військові відключили доступ до Facebook, Twitter і Instagram. Проте це не завадило десяткам тисяч жителів країни вийти на протести.
- 21 лютого поліція М’янми відкрила вогонь по протестувальникам у Мандалаї, в результаті чого загинули щонайменше двоє.
- 22 лютого поліція М’янми розпочала розгін демонстрантів в столиці Найп’їдо після того, як підприємства по всій країні закрилися через загальний страйк проти військового перевороту.
- Наприкінці лютого Facebook заблокував акаунти військових М’янми і пов’язаних з нею ЗМІ через “виключно серйозних порушень прав людини” і потенційної можливості використання соціальних мереж для нових актів насильства після перевороту в країні.
- Також стало відомо, що внаслідок перевороту в М’янмі вісім поліцейських втекли до Індії й попросили там притулку. Вони заявили, що не згодні з наказами військових, які взяли владу у свої руки. Влада М’янми вимагає видати їх назад.
- Рада Безпеки ООН не змогла узгодити заяву, в якій засудила б переворот в М’янмі і закликала військових до стриманості.