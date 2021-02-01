У понеділок, 1 лютого, збройні сили М'янми захопили владу в результаті перевороту проти демократично обраного уряду Аунг Сан Су Чжі, яка була затримана разом з іншими лідерами її партії "Національна ліга за демократію (НЛД)".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Армія заявила, що затримання було здійснено у відповідь на “фальсифікацію виборів”. Влада в країні перейшла військовому командиру Мін Аунг Хлаїнгу і був введений надзвичайний стан на один рік.

Військове захоплення влади сталося за кілька годин до того, як парламент повинен був провести перше засідання після переконливої ​​перемоги НЛД на виборах 8 листопада 2020 року.

В результаті захоплення влади телефонні лінії в столиці Найп’їдо і місті Янґон перестали працювати, не працює і державне телебачення. Люди масово скуповують продукти на ринки Янґона, вишикувалися в черги біля банкоматів.

За словами місцевих жителів, солдати зайняли позиції у мерії Янґона, мобільний Інтернет і телефонний зв’язок працюють з перебоями. Підключення до провідного Інтернету також різко впало.

Державний радник Су Чжі, президент М’янми Він М’їн і інші лідери НЛД були затримані рано вранці. Про це Reuters повідомив офіційний представник НЛД Міо Ньюнт.

“Я хочу сказати нашим людям, щоб вони не реагували необачно, і я хочу, щоб вони діяли відповідно до закону”, – сказав він, додавши, що сам очікував арешту. Reuters згодом не зміг зв’язатися з ним.

Затримання відбулися після декількох днів ескалації напруженості між цивільним урядом і військовими.

Партія Су Чжі набрала 83% голосів на виборах.