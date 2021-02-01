Про це повідомляє агентство Reuters.
Армія заявила, що затримання було здійснено у відповідь на “фальсифікацію виборів”. Влада в країні перейшла військовому командиру Мін Аунг Хлаїнгу і був введений надзвичайний стан на один рік.
Військове захоплення влади сталося за кілька годин до того, як парламент повинен був провести перше засідання після переконливої перемоги НЛД на виборах 8 листопада 2020 року.
В результаті захоплення влади телефонні лінії в столиці Найп’їдо і місті Янґон перестали працювати, не працює і державне телебачення. Люди масово скуповують продукти на ринки Янґона, вишикувалися в черги біля банкоматів.
За словами місцевих жителів, солдати зайняли позиції у мерії Янґона, мобільний Інтернет і телефонний зв’язок працюють з перебоями. Підключення до провідного Інтернету також різко впало.
Державний радник Су Чжі, президент М’янми Він М’їн і інші лідери НЛД були затримані рано вранці. Про це Reuters повідомив офіційний представник НЛД Міо Ньюнт.
“Я хочу сказати нашим людям, щоб вони не реагували необачно, і я хочу, щоб вони діяли відповідно до закону”, – сказав він, додавши, що сам очікував арешту. Reuters згодом не зміг зв’язатися з ним.
Затримання відбулися після декількох днів ескалації напруженості між цивільним урядом і військовими.
Партія Су Чжі набрала 83% голосів на виборах.
- 20 квітня 2020 року в М’янмі внаслідок смертельного поранення помер співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), який перевозив зразки тестів для COVID19.