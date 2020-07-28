У Мадриді (Іспанія) посилюють обмеження через коронавірус COVID-19. Так, захисні маски стають обов'язковими у всіх громадських місцях.

Про це оголосила голова уряду автономної спільноти Мадрид Ісабель Діас Аюсо, інформує The Local.

Вона зазначила, що 6,6 млн жителів іспанської столиці та прилеглих районів повинні будуть постійно носити маски для обличчя в громадських місцях, починаючи з четверга, 30 липня.

Маски будуть обов’язкові не тільки всередині, а й зовні приміщень: у тому числі для людей, котрі сидять на літніх терасах закладів. Клієнтам буде дозволено знімати маски тільки під час прийому їжі, напоїв або куріння.

Досі Мадрид дотримувався загальнонаціонального законодавства, ухваленого в травні, згідно з яким маски потрібно було носити у всіх закритих громадських місцях, але не на відкритому повітрі, коли можна дотримуватися дистанції в 1,5 метра.

Обов’язкове носіння масок раніше ввели й інші автономні спільноти Іспанії, за винятком Канарських островів, повідомляє видання El País.

“З цього моменту ми збираємося зробити носіння маски обов’язковим у всіх громадських місцях, хоча ми знаємо, що переважна більшість жителів Мадрида вже роблять це”, – наголосила Ісабель Діас Аюсо.

У Мадриді також будуть заборонені збори в групах понад 10 осіб (чи то в громадському місці, чи то в приватному будинку). Крім того, діятимуть обмеження на кількість відвідувачів терас кафе, ресторанів і барів. Їх відвідувачам буде заборонено збиратися компаніями більше 10 осіб.

Всі нічні заклади і тераси будуть зачинятися о 01:30 ночі. Ті, хто відвідує такі заклади, повинні будуть надати особисті дані (пред’явити посвідчення особи і залишити свої контактні дані). Це робиться для того, щоб в разі можливого спалаху було легше відстежити тих, хто контактував із зараженими людьми.

Ісабель Діас Аюсо також розповіла про плани щодо введення експериментального “паспорта COVID-19” (орієнтовно у вересні), щоб ідентифікувати тих людей, в яких виробилися антитіла до вірусу. Такий “паспорт” буде доступний для тих, хто одужав після зараження коронавірусом і здав ПЛР-тест.

Аюсо наголосила, що за допомогою цього “паспорта” “буде набагато легше отримати доступ до тренажерних залів, музеїв і закритих просторів”.

“Будь-хто, хто не заразний, зможе продовжувати вести нормальне життя”, – заявила Аюсо.

Варто зазначити, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ще в квітні рекомендувала не використовувати “паспорти імунітету”, оскільки поки що “немає доказів того, що люди, які одужали від COVID-19 і мають антитіла, захищені від повторного інфікування”.

Іспанія є однією з найбільш постраждалих країн Європи з більш ніж 28,4 тис. смертей у результаті епідемії COVID-19. Згідно з даними ресурсу Worldometer, за останню добу в Іспанії було зафіксовано понад 2,1 тис. нових випадків коронавірусу.

Країна вийшла з суворої національної ізоляції 21 червня.