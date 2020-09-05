У Мадриді (Іспанія) з понеділка, 7 вересня, посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє видання El País.

Обмеження стосуватимуться зустрічей як у публічному, так і в приватному просторі.

Зокрема, будуть встановлені обмеження на групові зібрання: в одному місці зможуть збиратися не більше 10 осіб. Йдеться про зустрічі як в громадських місцях, так і в приватних будинках.

На весіллях, церемоніях хрещення, першого причастя та інших святкових заходах кількість учасників повинна не перевищувати 60 % місткості залів (раніше було 75 %). При цьому заборонені зібрання біля бару і танці.

У залах крематоріїв дозволено збирати не більше 25 осіб, а під час церемоній на вулиці – не більше 50.

У барах і ресторанах кількість відвідувачів не повинна перевищувати 50 % місткості залу (це ж стосується і простору на відкритих терасах). Між столиками повинна бути дистанція не менше 1,5 метра.

Норми щодо заповненості казино, букмекерських контор, спортивних центрів, тематичних парків скоротили з 75 до 60 %.

Екскурсії можна буде проводити для груп у складі до 10 осіб, повідомляє The Local.

Нові заходи діятимуть не менше 15 днів.

В Управлінні охорони здоров’я Мадрида повідомили, що знову готують готелі до прийому пацієнтів із коронавірусом (їх можуть використовувати, якщо потрібно буде розвантажити лікарні).

Про більш жорсткі обмежувальні заходи було оголошено після того, як в Мадриді за добу було діагностовано 2859 нових випадків зараження коронавірусом і 23 летальні випадки.

За останній тиждень сталося 22 нові спалахи. У відділеннях інтенсивної терапії вже знаходяться понад 220 пацієнтів у критичному стані.