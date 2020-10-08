Про це пише El Pais.

На думку Верховного Суду, ці заходи порушують основні права і свободи громадян.

Крім того, повідомляється, що людина не може бути оштрафована без відповідного судового рішення. Закриття кордонів, яке з минулої п’ятниці торкнулося 4 786 948 громадян Іспанії, залишиться на папері.

Раніше Міністерство охорони здоров’я Іспанії видало указ, згідно з яким влада автономних спільнот  зі складною ситуацією з COVID-19  має  ізолювати їх за  периметром.

Також такі  заходи запровадили в  районах, де число заражень  останніми  двома тижнями становить  більше ніж 500 на 100 тисяч населення, а кількість позитивних тестів ПЛР перевищує 10%   загального числа. Заповненість палат інтенсивної терапії при цьому має  бути більше, ніж 35%.

  • Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів Італії продовжив до 31 січня режим надзвичайної ситуації в країні через коронавірус COVID-19.