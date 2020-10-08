Про це пише El Pais.

На думку Верховного Суду, ці заходи порушують основні права і свободи громадян.

Крім того, повідомляється, що людина не може бути оштрафована без відповідного судового рішення. Закриття кордонів, яке з минулої п’ятниці торкнулося 4 786 948 громадян Іспанії, залишиться на папері.

Раніше Міністерство охорони здоров’я Іспанії видало указ, згідно з яким влада автономних спільнот зі складною ситуацією з COVID-19 має ізолювати їх за периметром.

Також такі заходи запровадили в районах, де число заражень останніми двома тижнями становить більше ніж 500 на 100 тисяч населення, а кількість позитивних тестів ПЛР перевищує 10% загального числа. Заповненість палат інтенсивної терапії при цьому має бути більше, ніж 35%.