Тисячі іспанських поліціянтів вийшли на вулиці Мадрида (Іспанія) на знак протесту проти запропонованої урядом реформи закону про безпеку.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Учасники протесту вважають, що подібні зміни наразять правоохоронців на небезпеку та знизять ефективність їхньої роботи.

Однак, в уряді Іспанії наголошують, що реформа сприятиме захисту людей від поліцейського свавілля.

Закон, прийнятий у 2015 році, дозволяє штрафувати ЗМІ за розповсюдження несанкціонованих зображень поліції та суворо обмежує демонстрації. Також цим законом передбачено серйозні штрафи для правопорушників.

Лівий уряд Іспанії запропонував не класифікувати фотографування або ведення відеозапису поведінки поліціянтів під час демонстрацій як серйозний злочин.

Згідно зі змінами, поліція також має використовувати більш лояльні способи підтримки правопорядку під час акцій протесту.

Термін утримання під вартою підозрюваних, затриманих під час протестів, пропонують скоротити з шести до двох годин, а штрафи будуть пропорційні до заробітку порушників.

Організатори заявили, що в демонстрації в Мадриді взяли участь 150 тисяч людей, проте уряд назвав цифру 20 тисяч осіб.