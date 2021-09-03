На території продовольчого ринку по проспекту Центральному у Миколаєві чоловік у магазині застрелив собаку. Правоохоронці вручили йому підозру.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Інцидент стався 1 вересня. Зазначається, що від отриманих ушкоджень тварина загинула.

Того ж дня правоохоронці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Вони також провели невідкладні слідчі дії та вилучили, попередньо, пневматичну гвинтівку, яку направили на дослідження.

Також вже проведений розтин собаки, очікуються висновки фахівців.

Наразі 59-річному чоловіку слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України “Жорстоке поводження з тваринами”. Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення.

Після проведення слідчих дій та експертиз можлива додаткова кваліфікація. Триває розслідування.