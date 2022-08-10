Про це повідомляє пресслужба агентства.

Раніше Україна надала Міжнародному агентству з атомної енергії інформацію, де зазначила, що попри завдану російським обстрілом шкоду, радіація на АЕС перебуває у нормі.

Згодом у МАГАТЕ повідомили, що обстріл 6 серпня пошкодив зовнішню систему електропостачання станції, стіни, а також дах та вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива.

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Водночас шкоди зазнали кабелі зв’язку, які є частиною його системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу трьох датчиків.

“На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту”, — заявив гендиректор Рафаель Гроссі.