Про це повідомляє пресслужба агентства.
Раніше Україна надала Міжнародному агентству з атомної енергії інформацію, де зазначила, що попри завдану російським обстрілом шкоду, радіація на АЕС перебуває у нормі.
Згодом у МАГАТЕ повідомили, що обстріл 6 серпня пошкодив зовнішню систему електропостачання станції, стіни, а також дах та вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива.
Читайте також:
У разі катастрофи на ЗАЕС площа потенційної зони відчуження складатиме до 30 тисяч км² — «Енергоатом»
Водночас шкоди зазнали кабелі зв’язку, які є частиною його системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу трьох датчиків.
“На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту”, — заявив гендиректор Рафаель Гроссі.
- Нагадаємо, ввечері 5 серпня російські військові вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Три “прильоти” зафіксовано на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
- “Енергоатом” попередив, що внаслідок двох обстрілів Запорізької АЕС, які 5 серпня здійснили російські окупанти, атомна електростанція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки
- Окупаційні війська РФ внаслідок обстрілів пошкодили три датчики радіаційного моніторингу. Російські ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику ЗАЕС.
- Росія попросила скликати на 11 серпня засідання Ради безпеки ООН через начебто “обстріл Україною Запорізької атомної електростанції”.