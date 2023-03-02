2 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що організації вдалося здійснити ротацію експертів на Запорізькій атомній електростанції.

Про це він повідомив у Twitter.

Ротацію експертів здійснили лише з четвертої спроби.

Pleased to announce the successful completion of long-delayed ISAMZ rotation, now our 6th @iaeaorg expert team at 🇺🇦#ZNPP. I thank our staff for their professionalism, courage & commitment, & efforts of all involved. ISAMZ is indispensable to reduce the risk of a nuclear accident — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 2, 2023

“Радий повідомити про успішне завершення довгоочікуваної ротації місії сприяння та підтримки на Запорізькій АЕС – уже шостої за рахунком. Дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність та відданість справі, а також зусилля всіх учасників. Місія незамінна для зменшення ризику ядерної аварії”, – зазначив Гроссі.

Кілька тижнів тому Міністерство закордонних справ України поклало на Росію відповідальність за блокування цього процесу.

28 лютого глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо Запорізької АЕС в Україні, посилаючись на затримки ротації персоналу.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, на Запорізькій АЕС погіршується ситуація через дії росіян. На станції не вистачає кваліфікованого персоналу, а експлуатація продовжується у позаштатному режимі.

6 лютого 2023 року відбулася ротація постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, а також на Південноукраїнській АЕС.

2 березня Польща та Україна закликали ввести міжнародні обмеження проти атомної енергетики Росії після того, як ЄС ухвалив свій пакет санкцій, який не включає атомну енергетику Москви через спротив деяких країн-членів ЄС.