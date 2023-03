Про це він повідомив у Twitter.

Ротацію експертів здійснили лише з четвертої спроби.

Pleased to announce the successful completion of long-delayed ISAMZ rotation, now our 6th @iaeaorg expert team at 🇺🇦#ZNPP. I thank our staff for their professionalism, courage & commitment, & efforts of all involved. ISAMZ is indispensable to reduce the risk of a nuclear accident

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 2, 2023