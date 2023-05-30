30 травня глава Міжнародного агентства з атомної енергії ООН Рафаель Гроссі закликав Київ і Москву вжити заходів для захисту Запорізької АЕС на півдні України.

Джерело: SkyNews

Так, на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку Гроссі повторив, що кожне відключення електроенергії на ЗАЕС змушує станцію покладатися на аварійні генератори для запобігання катастрофі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вже сім збоїв, і якщо вони триватимуть, “одного разу нам не пощастить”, пояснив наглядовий орган.

Об’єкт, який знаходиться на краю лінії фронту в Україні, перебуває під контролем Росії та під загрозою бойових дій, що викликає побоювання масштабної ядерної аварії.

Гроссі закликав обидві країни дотримуватися п’яти основних принципів, поки він працює над укладанням угоди про охорону об’єкта. За словами дипломатів, Гроссі хоче представити власний план, який налічує п’ять основних принципів, для схвалення Радою Безпеки ООН.

Зокрема в одному стверджується, що атомна станція — найбільша в Європі — не повинна використовуватися для зберігання важкого озброєння, такого як реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи та танки, які можуть бути використані для атаки з об’єкта.

Раніше Гроссі звернувся до росіян із закликом не використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військову базу.

“Немає нічого простішого: не стріляти по станції і не використовувати її як військову базу. В інтересах усіх домовитися про набір принципів для захисту станції під час конфлікту”, – наголосив глава МАГАТЕ.

Нещодавно окупанти на захоплених ними територіях Запорізької області заявили, що Україна буцімто готує “провокації на ЗАЕС”. Про відповідні дії з боку росіяни вже попереджали у ГУР.