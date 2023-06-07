Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі попереджає, що прорвана Каховська дамба становить "небезпеку" для найбільшої атомної станції Європи.

Джерело: SkyNews

Гроссі наголосив на “існуванні ризику”, що об’єкт може залишитися без “необхідної кількості” води для охолодження шести реакторів, яка подається з Каховського водосховища та ставків.

У гіршому випадку без охолодження “ви ризикуєте розплавити активну зону ядерних реакторів з трагічними екологічними наслідками”, пояснив він.

“Безумовно, існує небезпека, можливо, через кілька тижнів або місяць, але потрібно щось робити”, – зазначив голова МАГАТЕ. “Ми не хочемо створювати тут паніку, але це серйозна ситуація, тому що зазвичай вам потрібна гарантована кількість води, яка циркулює в цих реакторах. Якщо ви почнете втрачати цю здатність, у вас виникне проблема. Проблема може відтермінуватися на кілька днів або тижнів, але проблема буде”.

За словами Гроссі, він має намір відвідати станцію наступного тижня, щоб оцінити ситуацію, додавши, що поведінка річки в найближчі кілька днів визначить загальний вплив на Запорізьку АЕС.

Раніше повідомляли, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує очолити місію МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, щоб особисто проконтролювати ситуацію, яка може скластися через руйнування дамби Каховської гідроелектростанції.

Як повідомляли #Букви, МАГАТЕ заявили, що їхні експерти “уважно стежать за ситуацією” після підриву росіянами Каховської ГЕС. Вони вважають, що на Запорізькій атомній електростанції немає “безпосереднього ризику для ядерної безпеки”.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.

За попередніми даними у Херсонській області підтоплено 20 населених пунктів на правому березі річки Дніпро та понад 1 900 будинків.

Очільник херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на другу добу після підриву росіянами Каховської ГЕС, інтенсивність підтоплення зменшується. Водночас, попередив він, вода найближчими днями ще прибуватиме.