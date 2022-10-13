Про це інформує CNN.

Гендиректор МАГАТЕ опублікував у Twitter фотографії зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в київському бункері 13 жовтня, заявивши, що “ми досягаємо прогресу” у створенні охоронної зони навколо найбільшої в Європі атомної електростанції.

Пізніше Гроссі зазначив журналістам у Києві, що “робота триває, і я вважаю, що ми досягаємо хороших результатів”.

Однак він додав, що “ситуація продовжує залишатися надзвичайно крихкою, надзвичайно нестабільною”.

Своєю чергою, Кулеба під час зустрічі з Гроссі знову заявив, що для ядерної безпеки станції “РФ повинна вийти з території ЗАЕС, негайно припинити викрадення та залякування українського персоналу”.