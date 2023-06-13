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У МАГАТЕ стурбовані рівнем води на ЗАЕС: просять надати ширший доступ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликає надати експертам ширший доступ до території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для перевірки "суттєвої розбіжності" у даних про рівень води на зруйнованій Каховській дамбі, яка використовувалась для охолодження реакторів станції.

Вівторок, 13 червня 2023, 15:33
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Джерело: МАГАТЕ.

Згідно з інформацією, отриманою спеціалістами агентства на майданчику ЗАЕС, 11 червня рівень води на Запорізькій ТЕС (ЗТЕС) оцінювався в 11,27 метра порівняно з майже 17 метрами до обвалу дамби. Водночас він продовжує падати в інших місцях водосховища, що може спричинити різницю приблизно у 2 метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗТЕЦ.

Як пояснили в МАГАТЕ, що висота рівня води є основною характеристикою для тривалої роботи водяних насосів.

“Можливий такий варіант, що ця розбіжність стала наслідком ізольованості водойми, яка  відокремлена від більшого водосховища. Проте ми зможемо підтвердити це тільки тоді, коли отримаємо доступ до ТЕС”, – наголосив Гроссі.

В агентстві запевнили, що зважаючи на поточний рівень висоти водосховища ЗТЕС водяні насоси продовжують функціонувати. Зараз вони не використовуються постійно, оскільки і канал ЗТЕС, і великий ставок-охолоджувач біля ЗАЕС заповнені та мають достатні запаси води для охолодження впродовж кількох місяців.

Басейн-охолоджувач ЗАЕС та випускний канал ЗТЕС є невід’ємним елементом безперервної подачі охолоджувальної води. За словами Гроссі, підтримка їхньої цілісності несе життєво важливе значення для безпеки станції.

“Теплова електростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції, яка розташована за декілька кілометрів від нас. Я наполягаю на тому, що найближчим часом наші фахівці повинні потрапити туди, щоб самостійно оцінити ситуацію. Я особисто порушу це важливе питання із Запорізькою АЕС”, – резюмував Гроссі.

Нагадаємо, глава Міжнародної агенції ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, який напередодні заявив, що цього тижня особисто очолить місію агенції на Запорізькій АЕС, повідомив, що також презентує президенту Володимиру Зеленському план допомоги.

Варто зауважити, що Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) видала розпорядження ДП “НАЕК “Енергоатом” вивести у “холодний зупин” енергоблок №5 Запорізької АЕС. Це розпорядження видано через неможливість усунути порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Теги: війна, гребля, Гроссі, експерти, ЗАЕС, Каховська дамба, МАГАТЕ, ніслідки підриву Каховської ГЕС, охолодження реакторів, рівень води, російсько-українська війна - наслідки

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