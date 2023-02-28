У МАГАТЕ стурбовані ситуацією на Запорізькій АЕС

Про це йдеться у заяві Рафаеля Гроссі.
Він зазначив, що звук артилерійської стрілянини поблизу української Запорізької атомної електростанції та тимчасова втрата єдиної резервної лінії електропередач, що залишилася, ще раз підкреслили постійні ризики ядерної безпеки та безпеки під час військового конфлікту в країні.
МАГАТЕ повідомило, що члени його команди, розміщені на заводі, почули близько 20 “детонацій” у понеділок вдень, написавши, що вони “очевидно були поблизу станції”. Гроссі також посилався на посилення безпеки на місці протягом минулих тижнів.
Це тривожна тенденція, яка свідчить про актуальність і важливість створення на Запорізькій АЕС охоронної зони ядерної безпеки”, – зазначив він у заяві.
Він також висловив занепокоєння щодо триваючих затримок ротації експертів МАГАТЕ на місці, сказавши, що нинішня команда мала бути замінена більш як три тижні тому. Гроссі сподівається, що ротація нарешті може відбутися цього тижня.
Ядерне агентство ООН також підтвердило, що резервну лінію електропередачі станції було відновлено в неділю після того, як у суботу вранці двічі зникало електропостачання. Зазначається, що обрив стався на іншому березі Дніпра.
П’ять груп МАГАТЕ, присутні на українських АЕС, продовжують перевіряти ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на всіх майданчиках відповідно до семи невіддільних основ МАГАТЕ для забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту та підтримувати визначення подальшої допомоги ядерним об’єктам.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, на Запорізькій АЕС погіршується ситуація через дії росіян. На станції не вистачає кваліфікованого персоналу, а експлуатація продовжується у позаштатному режимі.
6 лютого 2023 року відбулася ротація постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, а також на Південноукраїнській АЕС.
- З початку листопада 2022 року вода витікає з Каховського водосховища на півдні України через шлюзи критичної гідроелектростанції, контрольованої російськими військами. У результаті супутникові дані показують, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.
- Росіяни розмістили понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ на Запорізькій АЕС. Військові готують їх для перекидання на донецький напрямок.
- На думку Пентагону, обстріли ЗАЕС “демонструють готовність Росії підвищити ризик ядерного інциденту”. Судячи з того, наскільки близько до Запорізької атомної електростанції Росія веде обстріли, Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України.
- Міністерство закордонних справ Росії відкинуло пропозицію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) створити демілітаризовану захищену зону навколо Запорізької атомної електростанції.