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У МАГАТЕ стурбовані ситуацією на Запорізькій АЕС

28 лютого глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо Запорізької АЕС в Україні, посилаючись на затримки ротації персоналу.

Середа, 1 березня 2023, 00:43
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Про це йдеться у заяві Рафаеля Гроссі.

Він зазначив, що звук артилерійської стрілянини поблизу української Запорізької атомної електростанції та тимчасова втрата єдиної резервної лінії електропередач, що залишилася, ще раз підкреслили постійні ризики ядерної безпеки та безпеки під час військового конфлікту в країні.

МАГАТЕ повідомило, що члени його команди, розміщені на заводі, почули близько 20 “детонацій” у понеділок вдень, написавши, що вони “очевидно були поблизу станції”. Гроссі також посилався на посилення безпеки на місці протягом минулих тижнів.

Це тривожна тенденція, яка свідчить про актуальність і важливість створення на Запорізькій АЕС охоронної зони ядерної безпеки”, – зазначив він у заяві.

Він також висловив занепокоєння щодо триваючих затримок ротації експертів МАГАТЕ на місці, сказавши, що нинішня команда мала бути замінена більш як три тижні тому. Гроссі сподівається, що ротація нарешті може відбутися цього тижня.

Ядерне агентство ООН також підтвердило, що резервну лінію електропередачі станції було відновлено в неділю після того, як у суботу вранці двічі зникало електропостачання. Зазначається, що обрив стався на іншому березі Дніпра.

П’ять груп МАГАТЕ, присутні на українських АЕС, продовжують перевіряти ситуацію з ядерною безпекою та захищеністю на всіх майданчиках відповідно до семи невіддільних основ МАГАТЕ для забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту та підтримувати визначення подальшої допомоги ядерним об’єктам.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, на Запорізькій АЕС погіршується ситуація через дії росіян. На станції не вистачає кваліфікованого персоналу, а експлуатація продовжується у позаштатному режимі.

6 лютого 2023 року відбулася ротація постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, а також на Південноукраїнській АЕС.

Теги: заява, МАГАТЕ, ЗАЕС, Запорізька АЕС, заява, МАГАТЕ, попередження, Рафаель Гроссі

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