Про це повідомляє Reuters.
Як відомо, ЧАЕС була захоплена російськими окупантами з першого дня вторгнення рф – 24 лютого. Персонал станції утримується у заручниках. Наразі, як зазначив гендиректор МАГАТЕ віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій була втрачена.
Зазначається, що ці гарантії належать до сфери діяльності МАГАТЕ, спрямованої на відстеження ядерних матеріалів. А оскільки ротація персоналу не відбувається – це, як наголосили в агенстсві, може загрожувати ядерній безпеці.
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