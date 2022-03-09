Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не отримує даних від системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, ЧАЕС була захоплена російськими окупантами з першого дня вторгнення рф – 24 лютого. Персонал станції утримується у заручниках. Наразі, як зазначив гендиректор МАГАТЕ віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій була втрачена.

Зазначається, що ці гарантії належать до сфери діяльності МАГАТЕ, спрямованої на відстеження ядерних матеріалів. А оскільки ротація персоналу не відбувається – це, як наголосили в агенстсві, може загрожувати ядерній безпеці.